Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Dierdorf (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 07.12.2025, 12:45 Uhr bis 17:55 Uhr wurden die beiden amtlichen Kennzeichen WW-AS2811 von einem PKW Peugeot 208 durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der PKW stand ordnungsgemäß geparkt auf einem Mitfahrerparkplatz an den L 258, Gemarkung Dierdorf.

Zeugen werde gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Straßenhaus unter der Rufnummer 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 03:43

    POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Anhausen (ots) - Am 07.12.2025 ereignete sich gegen 10:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K 113 in der Gemarkung Anhausen. Der 27-jährige Fahrer eines VW Golf befuhr die Strecke in Richtung Thalhausen. In einer Rechtskurve kam er nach bisherigem Ermittlungsstand vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden PKW VW Golf eines ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 17:34

    POL-PDNR: Körperverletzung in Neuwied - Zeugenaufruf!

    Neuwied (ots) - Am 06.12.2025 ging eine 64-Jährige Frau gegen 16:50 Uhr die Grabenstraße in 56564 Neuwied entlang. Auf dem Gehweg wurde die Dame dann durch einen 61-Jährigen Mann mit Hund derart zu Boden gestoßen, dass die Dame diverse Verletzungen davon trug und aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen konnte. Außerdem wurde das Handy der Geschädigten stark beschädigt. Zwei Jugendliche beobachteten den Vorfall ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 15:38

    POL-PDNR: Fußgängerin durch Pkw angefahren

    Linz am Rhein (ots) - Am Freitag, den 05.12.2025 , kam es vormittags auf dem Parkplatz des Meusch-Centers in Linz am Rhein zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Passantin (77) am Bein verletzt worden ist. Der Unfall ereignete sich, als die Passantin über den Parkplatz ging und ein PKW in eine Parklücke einbiegen wollte. Dabei übersah der PKW-Fahrer die Passantin und fuhr diese an. Durch umstehende Zeugen wurde ...

    mehr
