Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an Damentoilette - Polizei sucht Zeugen

Linz am Rhein (ots)

In der öffentlich zugänglichen Damentoilette der Tiefgarage im Bereich des Grabentors kam es zwischen dem 05. und 07. Dezember 2025 zu einer Sachbeschädigung. Die Toilette ist an diesen Tagen jeweils in der Zeit von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet und wird außerhalb dieser Zeiten automatisch verriegelt. Die Tat muss demnach an einem der genannten Tage innerhalb dieses Zeitfensters erfolgt sein.

Unbekannte Täter richteten hierbei einen nicht unerheblichen Sachschaden an. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder ungewöhnliche Aktivitäten im Bereich der Tiefgarage beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Linz am Rhein unter 02644-9430 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein

