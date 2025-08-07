PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei findet Schlagstock und Pfefferspray bei 18-Jährigem

Bochum (ots)

Am 6. August führte eine Personenkontrolle eines jungen Mannes am Bochumer Hauptbahnhof zum Fund von gefährlichen Gegenständen.

Gegen 12:30 Uhr überprüften Einsatzkräfte einen kosovarischen Staatsangehörigen am Hauptbahnhof Bochum. Auf die Frage, ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände bei sich trage, antwortete er bejahend.

Bei einer anschließenden Durchsuchung entdeckten die Beamten einen Teleskopschlagstock und ein Pfefferspray.

Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass es dem bereits polizeibekannten Mann verboten ist, Waffen zu besitzen.

Die Uniformierten beschlagnahmten den Schlagstock und stellten das Pfefferspray zur Gefahrenabwehr sicher.

Nach Abschluss der Maßnahmen durfte der Bochumer seinen Weg fortsetzen. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

