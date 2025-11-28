Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Beim Zoll schlägt die Stunde - Antike Tischuhr aus dem 18. Jahrhundert beim ZOLL nicht angemeldet

Singen (ots)

Konstanz: Eine Tischuhr aus der Mitte des 18. Jahrhunderts hatte ein 73-jähriger Schweizer bei der Einreise nach Deutschland vergangene Woche nicht beim Zoll am Grenzübergang Konstanz-Autobahn angemeldet. Entdeckt wurde der rund 5.000 Euro teure Zeitmesser bei einer Zollkontrolle im Kofferraum seines Pkws. Gegen den Reisenden wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Erst nachdem er die Einfuhrabgaben von rund 1.000 Euro beglichen hatte, konnte er die Antiquität, die aus einem Privatbesitz stammt, mitnehmen.

Die weitere Bearbeitung des Strafverfahrens übernahm die Straf- und Bußgeldstelle des Hauptzollamts Karlsruhe.

