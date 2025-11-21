Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Bundesweite Schwerpunkprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung im Wach- und Sicherheitsgewerbe

Singen (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS) ging am 17. November 2025 im gesamten Bundesgebiet verstärkt gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse im Wach- und Sicherheitsgewerbe vor. Beim Hauptzollamt Singen waren 25 Beschäftigte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit der Standorte Singen und Waldshut im Einsatz und prüften die Beschäftigungsverhältnisse im Wach- und Sicherheitsgewerbe. Bei dieser Schwerpunktaktion wurden unter anderem die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, der unrechtmäßige Bezug von Sozialleistungen und die illegale Beschäftigung von Ausländern überprüft. Darüber hinaus spielen auch die illegale und unerlaubte Arbeitnehmerüberlassung sowie die Prüfung des Mindestlohns eine bedeutende Rolle.

Die Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamts Singen waren in den Regionen Konstanz, Singen, Tuttlingen, Donaueschingen und Rottweil unterwegs und befragten in insgesamt elf Betrieben 26 Personen zu ihren Arbeitsverhältnissen. Bereits vor Ort wurden in den Betrieben mit der Prüfung von Geschäftsunterlagen begonnen. Die Prüfungen dauern noch an.

Zusatzinformation:

Der Zoll trägt durch seine umfangreichen Prüf- und Ermittlungsverfahren entscheidend zur Sicherung der Sozialsysteme und Staatseinnahmen bei und ermöglicht damit faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen. Die Prüfungen erfolgen risikoorientiert. Dabei führen die Beschäftigten des Zolls sowohl stichprobenweise als auch vollständige Prüfungen aller Beschäftigten eines Arbeitgebers durch. In besonders von Schwarzarbeit betroffenen Branchen führt die FKS ganzjährig regelmäßig bundesweite sowie regionale Schwerpunktprüfungen mit einem erhöhten Personaleinsatz durch und sorgt damit für eine besonders hohe Anzahl an Prüfungen in der jeweiligen Branche.

