Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Einfamilienhaus

Menden (ots)

Unbekannte sind am Dienstagnachmittag zwischen 13.30 und 17.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Bittfahrt eingebrochen. Sie brachen die Balkontür auf, drangen in das Haus ein und durchwühlten die Möbel. Die Polizei sicherte Spuren. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 9099-5512. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In dem konkreten Fall bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

