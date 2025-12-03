PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: In Spielhalle randaliert - Hehlerei

Iserlohn (ots)

Ein alkoholisierter 37-jähriger Mann randalierte am Dienstag gegen 21.25 Uhr in einer Spielhalle am Kurt-Schumacher-Ring. Er stieß aufgrund seiner Alkoholisierung einen Kühlschrank um, weigerte sich, das Lokal zu verlassen und beleidigte einen Mitarbeiter. Die Polizei wurde hinzu gerufen und traf den Mann im Nahbereich. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Ein 43-jähriger Mann hat ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad auf einer Internet-Plattform angeboten. Der bestohlene Eigentümer entdeckte sein Pedelec im Internet, vereinbarte mit dem Anbieter einen Besichtigungstermin und informierte die Polizei. So stand er am Dienstagabend mit Polizeibeamten im Hintergrund vor der Haustür. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht Hagen eine Durchsuchung der Wohnung samt Nebenräumen an. Die Polizei stellte das Pedelec sicher. Der Verkäufer gab an, das nagelneue Fahrrad "auf der Straße" gekauft zu haben. (cris)

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
  • 03.12.2025 – 08:52

    POL-MK: Versuchter Einbruch in Garage

    Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - Zwei Unbekannte haben am Dienstag um 2.19 Uhr versucht, in eine Garage an der Schmalsgotte aufzubrechen. Der Eigentümer wurde zu diesem Zeitpunkt durch einen lauten Knall wach. Draußen sah er zwei vermummte Gestalten. Die Unbekannten beschädigten das Garagentor und versuchten, ein Fenster der Garage aufzuhebeln. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach Tatverdächtigen verlief ohne ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 16:27

    POL-MK: Überwachung des Durchfahrtsverbotes

    Lüdenscheid (ots) - Heute haben wieder zahlreiche Polizistinnen und Polizisten das Durchfahrtsverbot der Stadt Lüdenscheid und die geltenden Tempolimits überwacht. Insgesamt 44 Fahrzeuge über 3,5 Tonnen wurden an den Straßenrand gewunken. Neun davon hatten keine Genehmigung für eine Durchfahrt. Durch die Anlieger frei Straßen, wie z.B. im Olpendahl, fuhren 43 Fahrerinnen und Fahrer ohne Erlaubnis. 79 ...

    mehr
