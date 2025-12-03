Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: In Spielhalle randaliert - Hehlerei

Iserlohn (ots)

Ein alkoholisierter 37-jähriger Mann randalierte am Dienstag gegen 21.25 Uhr in einer Spielhalle am Kurt-Schumacher-Ring. Er stieß aufgrund seiner Alkoholisierung einen Kühlschrank um, weigerte sich, das Lokal zu verlassen und beleidigte einen Mitarbeiter. Die Polizei wurde hinzu gerufen und traf den Mann im Nahbereich. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Ein 43-jähriger Mann hat ein als gestohlen gemeldetes Fahrrad auf einer Internet-Plattform angeboten. Der bestohlene Eigentümer entdeckte sein Pedelec im Internet, vereinbarte mit dem Anbieter einen Besichtigungstermin und informierte die Polizei. So stand er am Dienstagabend mit Polizeibeamten im Hintergrund vor der Haustür. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht Hagen eine Durchsuchung der Wohnung samt Nebenräumen an. Die Polizei stellte das Pedelec sicher. Der Verkäufer gab an, das nagelneue Fahrrad "auf der Straße" gekauft zu haben. (cris)

