Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Versuchter Einbruch in Garage
Nachrodt-Wiblingwerde (ots)
Zwei Unbekannte haben am Dienstag um 2.19 Uhr versucht, in eine Garage an der Schmalsgotte aufzubrechen. Der Eigentümer wurde zu diesem Zeitpunkt durch einen lauten Knall wach. Draußen sah er zwei vermummte Gestalten. Die Unbekannten beschädigten das Garagentor und versuchten, ein Fenster der Garage aufzuhebeln. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. (cris)
