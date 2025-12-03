POL-MK: Versuchter Einbruch in Garage

Lüdenscheid (ots) - Heute haben wieder zahlreiche Polizistinnen und Polizisten das Durchfahrtsverbot der Stadt Lüdenscheid und die geltenden Tempolimits überwacht. Insgesamt 44 Fahrzeuge über 3,5 Tonnen wurden an den Straßenrand gewunken. Neun davon hatten keine Genehmigung für eine Durchfahrt. Durch die Anlieger frei Straßen, wie z.B. im Olpendahl, fuhren 43 Fahrerinnen und Fahrer ohne Erlaubnis. 79 ...

