Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Garage

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Zwei Unbekannte haben am Dienstag um 2.19 Uhr versucht, in eine Garage an der Schmalsgotte aufzubrechen. Der Eigentümer wurde zu diesem Zeitpunkt durch einen lauten Knall wach. Draußen sah er zwei vermummte Gestalten. Die Unbekannten beschädigten das Garagentor und versuchten, ein Fenster der Garage aufzuhebeln. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren