Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch - Taschendiebe - Dieseldiebe - Lkw-Diebe - Metall-Diebe

Lüdenscheid (ots)

Fünf maskierte Personen sind am Montag gegen 17.15 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Honseler Bruch eingebrochen. Die Unbekannten klingelten zunächst bei einem Nachbarn, der die Haustür aufdrückte. Ein anderer Nachbar sah fünf maskierte Personen und hörte, wie sie sich Einlass in die Wohnung verschafften. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Einer 61-jährigen Frau wurde am Montagmorgen in einem Kleidungsgeschäft an der Knapper Straße das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen. Sie betrat das Geschäft gegen 11 Uhr und schaute sich nach Ware. Irgendwann bemerkte sie, dass der Reißverschluss ihrer Tasche offenstand und die Geldbörse weg war.

Unbekannte haben am Wochenende mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus einem an dem Autobahn-Parkplatz abgestellten Lkw abgepumpt. Der Lkw stand dort seit Samstagabend. Am Montagmorgen bemerkte der Fahrer den Diebstahl.

Am Wochenende wurde an der Werdohler Landstraße ein kompletter Lkw gestohlen. Der nicht zugelassene, zwölf Jahre alte Mercedes Actros 930.20 stand auf dem Gelände eines Gebrauchtwagen-Handels. Die Täter öffneten gewaltsam ein Tor. Beim Herausfahren wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt.

Kupferdiebe machten sich am Wochenende am Gebäude des Ruhrverbandes an der Treckinghauser Straße zu schaffen. Sie entwendeten vom Dach diverse Fallrohre und Dachrinnen und rissen die Halterungen der Blitzschutzleitung ab. Dabei wurden weitere Teile des Daches beschädigt. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

