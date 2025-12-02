POL-MK: Lebensmittel aus Container gestohlen

Balve / Menden (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Montag in ein Café und in eine Wohnung in Leveringhausen eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld aus dem Inneren, die Polizei Menden bittet um Hinweise. Ebenso werden Zeugen in Bösperde gesucht. Hier wurde zwischen Freitagabend und Montagmorgen ein Pedelec aus einem Keller an der Landwehr entwendet. In Langenholthausen wurde zudem in der Nacht auf Montag an einer Kirchentür gehebelt, wer hat etwas an der Sunderner ...

