Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Lebensmittel aus Container gestohlen
Meinerzhagen (ots)
Eine 25-jährige Frau hat heute Morgen kurz nach 5 Uhr an der Straße Zum Eickenhahn Lebensmittel aus einem Container an einem Discounter gestohlen. Mitarbeiter erwischten sie mit einem Korb voller Backwaren und riefen die Polizei. In ihrem Rucksack fand die Polizei weitere Waren. (cris)
