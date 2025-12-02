Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Metall-Diebe - E-Scooter gestohlen

Menden (ots)

Kupfer-Diebe haben zwischen Freitagmittag und Montagmorgen am Kornblumenweg zugegriffen: Sie demontierten das Fallrohr der Dachrinne und nahmen es mit. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9099-0.

Vermutlich in der Nacht zum 20. November wurde an der Sollingstraße ein E-Scooter gestohlen. Das Fehlen des Fahrzeugs fiel zwar schnell auf. Doch der Eigentümer vermutete, ein Familienangehöriger hätte den E-Scooter weggestellt. Das stellte sich als falsche Annahme heraus, so dass der Eigentümer am Montagnachmittag Anzeige bei der Polizei erstattete. Das Fahrzeug mit dem Versicherungskennzeichen 770NCM hatte ohne Kette oder Schloss hinter dem Zaun des Vorgartens gestanden. (cris)

