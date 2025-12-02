PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falsches Amtsgerichtsschreiben durch Betrüger

Werdohl (ots)

Durch einen betrügerischen Brief entstand einem Firmeninhaber aus Werdohl ein dreistelliger Schaden. Das "Amtsgericht" schickte ihm Post, er müsse für seine Firma eine Art Anmeldegebühr zahlen, was auch zunächst plausibel schien. Bei näherer Betrachtung wurde später jedoch klar, dass die angegebene Kontonummer ins Ausland führte. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in der Angelegenheit und rät, Post sorgfältig zu überprüfen. Betrüger finden immer wieder neue Wege, um an Geld zu kommen, dies gilt es zu verhindern. Im Zweifel: 110. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

