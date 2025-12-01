Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Handtasche gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Am Sonntag vor einer Woche (23. November) wurde eine 41-jährige Frau auf dem Weihnachtsmarkt bestohlen. Wie sie der Polizei berichtete, stand sie gegen 16.35 Uhr mit einer Freundin an der Ecke Altenaer Straße/ Thünenstraße. Ein junger Mann sei von hinten an sie herangetreten, habe ihr die Tasche aus der Hand genommen und sei weggerannt in Richtung Thünenstraße. Etwa fünf Minuten später sei der Mann aus dem Torbogen herausgekommen und habe ihr zugerufen, dass ihre Sache in der Nähe der Anlieferzone für das SternCenter, unterhalb der Corneliusstraße, liegen würden. Dann rannte er erneut weg. Die Frau fand dort tatsächlich ihre Handtasche. Es fehlte nur Bargeld. Der Unbekannte wird auf ca. 22 Jahre und eine Größe von etwa 1,75 Meter geschätzt. Er hat südländisches Aussehen und trug eine dunkle Jacke mit Fell-Kapuze und eine helle Hose. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9099-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell