Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randaliert in Kneipe und Wohnung

Altena (ots)

In der Nacht zum Samstag randalierte ein 45-jähriger Mann zunächst in einer Gaststätte am Markaner, danach in seinem Wohnhaus an der Drescheider Straße. Kurz vor 2 Uhr wurde die Polizei zu der Gaststätte an der unteren Lennestraße gerufen, weil Gäste dort Flaschen zerschlagen würden. Der stark alkoholisierte 45-jährige Kneipen-Gast stritt dort mit einem Mitarbeiter. Er weigerte sich, das Lokal zu verlassen. Erst nach einem Platzverweis durch die Polizei und mehrmaliger Aufforderung der Beamten verließ er die Räumlichkeiten und machte sich offenbar auf den Nachhauseweg. Denn dort weckte er gegen 3 Uhr durch laute Schläge gegen Decke oder Wände die Nachbarn. Als sich einer von ihnen bei ihm beschwerte, soll der 45-Jährige mit einer Spitzhacke auf die Straße gelaufen sein, habe damit auf den Asphalt geschlagen und dem Beschwerdeführer gedroht. So schilderte es der Nachbar der Polizei. Auch im Beisein der Beamten beschimpfte und bedrohte der 45-Jährige seinen Nachbarn. Die Polizeibeamten legten dem Mann Handfesseln an, der in Richtung der Polizeibeamten spuckte. Auf dem Weg ins Gewahrsam nach Iserlohn und auf der dortigen Wache beschimpfte, bedrohte und beleidigte der Mann die Polizeibeamten als "Bastarde", "Hurensöhne", "Wichser" usw. Die schrieben Anzeigen wegen Widerstands, Beleidigung und Bedrohung. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell