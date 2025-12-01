Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geldbörse gestohlen
Hemer (ots)
Einer 88-Jährigen wurde am Samstagmorgen beim Einkaufen die Geldbörse aus ihrem Einkaufstrolley gestohlen. Die Frau war zunächst in der Sparkassen-Filiale an der Hauptstraße und sammelte dann zwischen 9.30 und 9.45 in einem Supermarkt nebenan ihre Waren ein. Dort merkte sie, dass die Geldbörse weg war. Sie erstattete Anzeige auf der Polizeiwache. (cris)
