Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse gestohlen

Hemer (ots)

Einer 88-Jährigen wurde am Samstagmorgen beim Einkaufen die Geldbörse aus ihrem Einkaufstrolley gestohlen. Die Frau war zunächst in der Sparkassen-Filiale an der Hauptstraße und sammelte dann zwischen 9.30 und 9.45 in einem Supermarkt nebenan ihre Waren ein. Dort merkte sie, dass die Geldbörse weg war. Sie erstattete Anzeige auf der Polizeiwache. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

