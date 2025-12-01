Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diesel und Metall im Visier

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag etwa 300 Liter Diesel aus einem LKW-Tank an der Autobahnraststätte Drögenpütt entwendet. Gegen 3.30 Uhr wurden verdächtige Geräusche gehört, womöglich liegt hier die Tatzeit. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen an die Polizei Meinerzhagen zu richten.

Im Bereich Scherl waren in der vergangenen Nacht Diebe unterwegs. Durch einen Sicherheitsdienst wurden mehrere unbekannte Männer von einem Firmengrundstück weglaufen gesehen, offenbar wollten sie Metall stehlen. Vor Ort standen bereits Kabel und Metallschrott zum Abtransport bereit, gegen 0.45 Uhr wurden sie durch einen Zeugen gestört. Ebenso wurde in der Nacht auf Samstag am Eisenweg Metall gestohlen. Hier wurde ein Container auf dem Firmengelände geplündert. Die Polizei erschien für ihre Ermittlungen vor Ort und sucht nun nach Zeugen, die etwas in der Nacht beobachtet haben. (lubo)

