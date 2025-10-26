Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Kartodrom Asbach

Asbach (ots)

In der Nacht vom 25.10.2025 auf den 26.10.2025 drangen unbekannte Täter/innen in das Kartodrom in Asbach ein und entwendeten eine Kaffeemaschine und Benzinkanister.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell