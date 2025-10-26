PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNR: Einbruch in Lagerhalle

Horhausen (Westerwald) (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 24.10.2025, 15:00 Uhr und Sonntag, 26.10.2025, 07:30 Uhr wurde in eine Lagerhalle im Industriepark eingebrochen, indem ein Fenster aufgehebelt wurde. Dem Anschein nach wurde jedoch nichts entwendet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Telefon: 02634 - 9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

