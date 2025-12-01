Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe, Einbrecher und Betrüger

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte haben an der Altenaer Straße die Scheibe eines Geschäftes neben einem Supermarkt eingeschlagen. Gegen 2.40 Uhr wurde der Polizei heute Morgen der ausgelöste Alarm an dem Geschäft gemeldet, bei Eintreffen war niemand mehr da. Die Ermittler gehen von einem Einbruchsversuch aus, Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Am Freisenberg stellten Anwohner der Fabiolastraße am Samstagmittag fest, dass Diebe sich an mehreren Kellerräumen versucht hatten. So wurde mehrere Räume gewaltsam geöffnet, aus einem Kellerabteil fehlt nun ein Mountainbike und Werkzeug. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter 0235190990 entgegen.

Am Wochenende wurde ein Seniorenpaar um die 90 Jahre durch einen falschen Bankmitarbeiter um ihr Erspartes gebracht. Ein freundlich klingender Mann rief sie auf dem Festnetzanschluss an und berichtete, dass er bei der Hausbank der Beiden arbeite und man verdächtige Kontobewegungen beobachtet hätte. Nun sei die Kripo involviert, die die Eheleute vor weiteren angeblichen Verlusten zu schützen. Diese würde deren Wertsachen in Obhut nehmen, um sie nicht in die Hände Krimineller fallen zu lassen. So erschien dann ein angeblicher Polizist bei den Senioren und ließ sich EC-Karte samt PIN aushändigen, danach brach der Kontakt ab. Wie sich herausstellte, buchte der Mann im Anschluss Geld vom Konto ab und verschwand, nun ermittelt die richtige Kripo und warnt eindringlich vor Verbrechern. Insbesondere lebensältere Menschen geraten immer wieder gezielt in das Visier solcher Betrüger, hier ist Prävention und das Warnen vor Betrugsmaschen äußerst wichtig. Bei fragwürdigen Anrufen besser auflegen, im Zweifel: 110! (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell