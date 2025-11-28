PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach mutmaßlichem Diebespaar

Plettenberg (ots)

Die Polizei fahndet öffentlich nach einer Frau und einem Mann. Sie stehen im Verdacht, in einer Drogerie Kosmetikartikel im vierstelligen Eurobereich gestohlen zu haben. Fotos und eine Beschreibung der Gesuchten sind im Fahndungsportal der Polizei abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/187622

Hinweise zur Identität der mutmaßlichen Täter nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren