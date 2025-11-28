Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Fahndung nach mutmaßlichem Diebespaar
Plettenberg (ots)
Die Polizei fahndet öffentlich nach einer Frau und einem Mann. Sie stehen im Verdacht, in einer Drogerie Kosmetikartikel im vierstelligen Eurobereich gestohlen zu haben. Fotos und eine Beschreibung der Gesuchten sind im Fahndungsportal der Polizei abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/187622
Hinweise zur Identität der mutmaßlichen Täter nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. (dill)
