Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Trickdieb unterwegs

Iserlohn (ots)

Ein Trickdieb hat gestern einen Iserlohner (64) bestohlen. Der Täter sprach sein Opfer gegen 11 Uhr vor einer Bank am Schillerplatz an und bat darum, Geld zu wechseln. Der hilfsbereite Mann zückte die Geldbörse. Kurz darauf trennten sich die Wege. Wie kurze Zeit später bei einem Einkauf auffiel, verschwand hierbei Bargeld aus dem Portemonnaie. Der Täter war männlich, schlank, 45-55 Jahre alt, 180-185 cm groß und sprach gebrochenes Deutsch. Die Polizei sucht Zeugen des Diebstahls. (dill)

