Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Diebe stehlen Schnellladekabel
Menden (ots)
Bisher unbekannte Täter haben letzte Nacht vor einem Baumarkt an der Hönnenwerth zwei Schnellladekabel an einer Ladesäule für E-Fahrzeuge abgetrennt und entwendet. Um 2.35 Uhr lösten sie hierbei Alarm aus. Die anrückenden Polizeistreifen konnten trotz Fahndung keine Täter mehr antreffen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Wer hat vergangene Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Tatortes beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)
