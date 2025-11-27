PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe stehlen Schnellladekabel

Menden (ots)

Bisher unbekannte Täter haben letzte Nacht vor einem Baumarkt an der Hönnenwerth zwei Schnellladekabel an einer Ladesäule für E-Fahrzeuge abgetrennt und entwendet. Um 2.35 Uhr lösten sie hierbei Alarm aus. Die anrückenden Polizeistreifen konnten trotz Fahndung keine Täter mehr antreffen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und sucht Zeugen. Wer hat vergangene Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Tatortes beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 08:17

    POL-MK: Angriff auf Polizisten nach Sachbeschädigung

    Hemer (ots) - Ein Hemeraner (20) steht im Verdacht, gestern Abend an der Geitbecke einen Roller und Mülltonnen umgestoßen und beschädigt zu haben. Zeugen riefen die Polizei. Der hochaggressive Tatverdächtige beleidigte und bedrohte die Polizisten und leistete im weiteren Verlauf Widerstand, unter anderem, in dem er nach den Beamten trat. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Die Beamten zeigten ihn wegen ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 08:15

    POL-MK: Einbruch gescheitert / Gemeindehaus beschädigt

    Lüdenscheid (ots) - Bisher unbekannte Täter versuchten gestern, zwischen 16.15 un 17.45 Uhr, die Tür zu einer Wohnung am Blücherweg aufzubrechen. Dies misslang. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Die Polizei berät Interessierte kostenlos zum Thema ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren