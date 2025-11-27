PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Einbruch gescheitert
Gemeindehaus beschädigt

Lüdenscheid (ots)

Bisher unbekannte Täter versuchten gestern, zwischen 16.15 un 17.45 Uhr, die Tür zu einer Wohnung am Blücherweg aufzubrechen. Dies misslang. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Die Polizei berät Interessierte kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die Fachleute der Kriminalprävention sind telefonisch erreichbar unter 02351/9099-5510 oder -5512. Weitere Informationen auf www.polizeiberatung.de. (dill)

Vandalen schlugen zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen zwei Fensterscheiben eines Gemeindehauses an der Worthstraße ein. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

