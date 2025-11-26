PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen - Mann durch Schussabgabe in Lüdenscheid verletzt

Lüdenscheid (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend (25.11.2025) in Lüdenscheid einen Mann durch eine Schussabgabe schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die beiden Männer trafen gegen 23 Uhr am Niederwehberg aufeinander. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Der unbekannte Täter ist auf der Flucht. Für die weiteren Ermittlungen wurde eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen eingesetzt. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. Weitere Auskünfte werden derzeit nicht erteilt. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle Telefon: 02331 986 15 15 E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

