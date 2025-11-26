Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ausblick auf Neues im Seniorenkino

Iserlohn (ots)

Zum letzten Male in diesem Jahr öffnet sich am Mittwoch, 3. Dezember, der Vorhang im Iserlohner Filmpalast für das Seniorenkino. Die Dezember-Vorstellung bietet traditionell Gelegenheit für eine Bilanz und nach vorn zu schauen. Ab 13 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, ab 14 Uhr betritt die Polizei die Bühne. Das Team der Verkehrsunfallprävention lüftet den Vorhang für etwas Neues, bevor es auch im Kinofilm um Neues geht: Auf dem Programm steht die Komödie "Der Spitzname". Thomas und Anna wollen in den Südtiroler Alpen heiraten. Doch dann gibt es Chaos. Es wird der übliche Kino-Eintritt erhoben. (cris)

