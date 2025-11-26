PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw ohne Versicherung

Altena (ots)

Die Altenaer Polizei erwischte Fahrzeugführer ohne Versicherungsschutz. Am Montag gegen 23 Uhr kontrollierte die Polizei kurz vor der Stadtgrenze auf Nachrodter Seite der B 236 einen 52-jährigen Plettenberger. Wie sich herausstellte, besteht aktuell keine Versicherung für seinen Pkw. Er musste den Wagen vor Ort stehenlassen und bekam eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Am Dienstag gegen 8 Uhr kontrollierte die Polizei an der Rahmedestraße ein Fahrzeug aus dem Kreis Ennepetal. Die Kennzeichen des Wagens waren zur Entstempelung ausgeschrieben. Der Fahrer gab an, der Wagen gehöre seinem Beifahrer. Die Beamten schrieben Anzeigen gegen den angeblichen, nicht eingetragenen Eigentümer sowie gegen den 42-jährigen Fahrer aus Dortmund und untersagten die Weiterfahrt. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

