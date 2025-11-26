PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MK: Weihnachtsmann gestohlen - Einbrüche

Hemer (ots)

Der Weihnachtsmann wurde gestohlen: Mehrere Jugendliche haben am Samstag kurz nach 1 Uhr nachts einen Weihnachtsmann-Pappaufsteller aus einem Restaurant an der Bahnhofstraße entwendet. Eine Mitarbeiterin erstattete Anzeige bei der Polizei.

Unbekannte sind am Dienstagnachmittag, zwischen 15.30 und 17.25 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Bäingser Weg eingebrochen. Gestohlen wurde jedoch nichts.

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Schillerstraße wurden in der Nacht zum Dienstag oder im Laufe des Dienstagvormittags ein Mountainbike der Marke Trek und drei Overboards gestohlen. Bei dem Rad handelt es sich um ein Fat Bike mit besonders dicker Bereifung. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

