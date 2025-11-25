Plettenberg (ots) - Taschendiebe haben am Montag in Plettenberg zugegriffen. Eine 66-jährige Plettenbergerin hatte zwischen 13 und 13.30 Uhr beim Einkaufen in einem Discounter an der Herscheider Straße ihren Einkaufsbeutel samt Geldbörse an den Einkaufswagen gehängt. An der Kasse stellte sie fest, dass das Portemonnaie weg war. Wie sie später der Polizei berichtete, hatte sie beim Einsammeln ihrer Waren keine verdächtigen Beobachtungen gemacht. Praktisch, gegen 13.25 ...

