Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fußgänger angefahren: Polizei sucht Zeugen

Lüdenscheid (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montagabend vor einer Woche (17. November) in Lüdenscheid-Brügge sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 17-jähriger Lüdenscheider überquerte gegen 21.10 Uhr bei, nach seinen Angaben, für ihn grüner Fußgängerampel die B 54. Ein in Richtung Schalksmühle fahrender Pkw erfasste ihn und schleuderte ihn mehrere Meter über die Straße. Der Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 17-Jährige machte sich zunächst auf den Nachhauseweg und informierte die Polizei erst rund eine Stunde später. Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um einen schwarzen Audi A4 oder A6 mit MK-Kennzeichen handeln. In dem Bereich der Volmestraße gilt Tempo 30. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 9099-0. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

