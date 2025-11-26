Lüdenscheid (ots) - Nach einer Unfallflucht am Montagabend vor einer Woche (17. November) in Lüdenscheid-Brügge sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 17-jähriger Lüdenscheider überquerte gegen 21.10 Uhr bei, nach seinen Angaben, für ihn grüner Fußgängerampel die B 54. Ein in Richtung Schalksmühle fahrender Pkw erfasste ihn und schleuderte ihn mehrere Meter über die Straße. Der Fahrer fuhr weiter, ohne sich um ...

