Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger bringen Frau um fünfstelligen Geldbetrag

Meinerzhagen (ots)

Eine Meinerzhagenerin ist über zwei Jahre lang einem Online-Betrüger auf den Leim gegangen. Nun ist sie zwar eine Erfahrung reicher, dafür jedoch um einen fünfstelligen Bargeldbetrag ärmer.

Das Opfer lernte bereits im Jahr 2023 auf einer Online-Dating-Platform einen Mann kennen. Im Verlaufe der Chats täuschte er finanzielle Notlagen vor und brachte sie so dazu, über zwei Jahre hinweg immer wieder Geldwertkarten zu kaufen und die jeweiligen Codes an ihn zu übermitteln. So entstand der Frau der hohe finanzielle Schaden. Ihre Versuche, das "geliehene" Geld mit der Zeit zurückzubekommen, verhallten. Irgendwann brach der Kontakt ab. Die Frau erhielt über eine andere Nummer eine weitere Nachricht, in der unbekannte Täter die Entführung des Mannes vortäuschten und ein Lösegeld forderten. Erst jetzt kamen ihr Zweifel und sie ging zur Polizei, die sie über die Betrugsmasche aufklärte.

"Love-Scammer" sind eine bekannte Betrugsmasche, mit der es die Polizei immer öfter zu tun hat. Sie schreiben ihre potentiellen Opfer mit erfundenen Identitäten auf Social Media oder Datingseiten an und spielen vor, z.B. erfolgreicher Arzt oder Manager zu sein. Im Verlaufe der Zeit bauen sie ein Vertrauensverhältnis auf, das sie nutzen, um in ihren angeblichen finanziellen Notlagen Geld zu fordern. Die Polizei appelliert: Lassen Sie sich nicht täuschen und werden Sie misstrauisch, wenn Online-Bekanntschaften um Geld bitten. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell