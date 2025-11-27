PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Lüdenscheid (ots)

Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im südlichen Kreisgebiet MK

1. Messstelle

Ort Lüdenscheid, Bräuckenstraße FR Werdohl Zeit 26.11.2025, 15:35 Uhr bis 18:30 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 1145 Verwarngeldbereich 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 90 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 26.11.2025 – 13:35

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Lüdenscheid/Neuenrade (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Neuenrade, Bahnhofstraße Zeit 26.11.2025, 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr Art der Messung: Radar 0 ESO 1 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 405 Verwarngeldbereich 50 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 8 Anzahl der ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 12:52

    POL-MK: Ausblick auf Neues im Seniorenkino

    Iserlohn (ots) - Zum letzten Male in diesem Jahr öffnet sich am Mittwoch, 3. Dezember, der Vorhang im Iserlohner Filmpalast für das Seniorenkino. Die Dezember-Vorstellung bietet traditionell Gelegenheit für eine Bilanz und nach vorn zu schauen. Ab 13 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, ab 14 Uhr betritt die Polizei die Bühne. Das Team der Verkehrsunfallprävention lüftet den Vorhang für etwas Neues, bevor es auch im ...

    mehr
