Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Brand einer Lagerhalle

Renchen (ots)

Am Samstag kam es gegen Mittag zu einem Brand einer Lagerhalle auf dem Gelände einer Baufirma in der Schwarzwaldstraße. Das Gebäude brannte komplett nieder. Unter Leitung des stellvertretenden Kreisbrandmeisters waren die Feuerwehren aus Renchen, Achern, Oberkirch, Appenweier und Umgebung mit rund 120 Einsatzkräften sowie 30 Fahrzeugen zur Brandbekämpfung im Einsatz. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde sechs Personen leicht verletzt, fünf davon wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Achern hat die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

/bab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell