POL-MK: Schüsse aus PTB-Waffe auf offener Straße: Verdächtiger widersetzt sich polizeilichen Maßnahmen

Iserlohn (ots)

Zwei Iserlohner (22 und 23) soll gestern Abend am Konrad-Adenauer-Ring Schüsse aus einer PTB-Waffe abgefeuert haben. Als die Polizei eintrifft, leistet ein Tatverdächtiger Widerstand.

Zeugen meldeten der Polizei kurz vor Mitternacht Personen, die an einer Bushaltestelle gegen Scheiben treten, schreien und Schüsse aus einer Waffe abgeben. Polizeibeamte rückten aus und überwältigten die Verdächtigen. Die alkoholisierten Männer räumten ein, mehrere Schüsse aus der PTB-Waffe abgegeben zu haben. Über die notwendigen Waffen- und Erlaubnisscheine zum Führen bzw. Schießen verfügten sie nicht. Ein 23-Jähriger verhielt sich fortlaufend aggressiv und weigerte sich einem Platzverweis nachzukommen. Stattdessen leistete er Widerstand und musste in Gewahrsam genommen werden. Die Waffe wurde sichergestellt. Nun wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Schäden an der Bushaltestelle entstanden nicht. (dill)

Zeugen hörte letzte Nacht einen lauten Knall auf der Wermingser Straße. Ein Verdächtiger habe gegen 1.15 Urh die Glastür eines Mobilfunkgeschäfts eingeschlagen und sei kurz darauf zu Fuß geflüchtet. Polizeibeamte fahndeten nach dem mutmaßlichen Täter und fanden ihn noch in Tatortnähe. Gegen den 14-jährigen Iserlohner wird wegen Einbruchdiebstahls ermittelt. Polizeibeamte übergaben ihn an einen Erziehungsberechtigten. (dill)

