Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angriff auf Polizisten nach Sachbeschädigung

Hemer (ots)

Ein Hemeraner (20) steht im Verdacht, gestern Abend an der Geitbecke einen Roller und Mülltonnen umgestoßen und beschädigt zu haben. Zeugen riefen die Polizei. Der hochaggressive Tatverdächtige beleidigte und bedrohte die Polizisten und leistete im weiteren Verlauf Widerstand, unter anderem, in dem er nach den Beamten trat. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Die Beamten zeigten ihn wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte an. (dill)

Ein 23-jähriger Hemeraner randalierte gestern Nachmittag in einem Supermarkt an der Stephanstraße. Polizeibeamte rückten an und erteilten ihm einen Platzverweis, dem er nur zögerlich nachkam. Stattdessen beleidigte er die Polizisten mehrfach weit unter der Gürtellinie. Nun muss er sich wegen Beleidigung verantworten. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

