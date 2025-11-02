Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Zuerst Schlägerei im ICE, dann Angriff auf Polizisten: Bundespolizei stellt Aggressor

Dortmund (ots)

Am 1. November stellten Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen aggressiven Mann, der an einer körperlichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen war. Als die Polizisten den Fluchtversuch des Mannes verhinderten, griff dieser sie an. Gegen 17:15 Uhr erreichte die Bundespolizei die Meldung über eine körperliche Auseinandersetzung im ICE 614 (Zuglauf: München Hbf. - Hamburg-Altona). Bei Eintreffen des Zuges am Dortmunder Hauptbahnhof stellten die Einsatzkräfte eine starke Blutverschmutzung im Zug fest. Ein 24-Jähriger versuchte, bei Erblicken der Beamten den Zug fluchtartig zu verlassen. Ein Polizist ergriff den Flüchtigen am Arm, woraufhin dieser dem Beamten mit der Faust in den Genitalbereich schlug. Eine weitere Streife stellte den russischen Staatsangehörigen, der weiterhin Widerstand leistete. Er wurde zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert. Auch während der Zuführung zur Dienststelle leistete der in Tecklenburg Wohnende massiven Widerstand. In den Gewahrsamsräumen beruhigte er sich, sodass von dem angestrebten Gewahrsam abgesehen werden konnte. Die Uniformierten belehrten den Beschuldigten, der sich nicht weiter äußerte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der 24-Jährige verließ im Anschluss die Dienststelle. Der im Zug verletzte, ebenfalls russische 24-jährige Staatsangehörige konnte nach kurzer Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung ebenfalls seinen Weg fortsetzen. Der verletzte Polizist verblieb dienstfähig. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung, Widerstandes gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell