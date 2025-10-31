Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall, Einbrüche

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Im Kreuzungsbereich zusammengestoßen

Eine verletzte Pkw-Lenkerin, zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und rund 10.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Freitagmorgen. Kurz vor 6.30 Uhr wollte ein 80 Jahre alter Audi-Fahrer von der Waldhäuser Straße kommend den Kreuzungsbereich des Nordringes überqueren. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampelanlage noch außer Betrieb. Der Mann übersah in der Folge einen die Kreuzung querenden, bevorrechtigten Opel Corsa einer 34-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision verletzte sich die Frau leicht und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Pkw wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (gj)

Geislingen (ZAK): In Zahnarztpraxis eingebrochen und Bargeld gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter ist in eine Zahnarztpraxis in der Schloßstraße eingebrochen. Der Kriminelle drang dazu zwischen Donnerstagnachmittag, 17.30 Uhr, und Freitagmittag, 12.15 Uhr, gewaltsam über ein Fenster in die Praxisräumlichkeiten ein. Nachdem er dort die Einrichtung nach Wertgegenständen durchsucht hatte, stahl der Täter den bisherigen Ermittlungen zufolge den aufgefundenen Bargeldbestand. Der Polizeiposten Rosenfeld hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07428/94513-0 um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. (gj)

Burladingen (ZAK): Einbruch in Baustellencontainer

In mehrere Container einer Großbaustelle ist im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen eingebrochen worden. Zwischen 17.00 Uhr am Donnerstag und sieben Uhr am Freitag verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu dem Baustellengelände und brach mehrere Container auf. Nach derzeitigen Ermittlungen dürften verschiedene Elektrowerkzeuge gestohlen worden sein. Der Polizeiposten Burladingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (dd)

