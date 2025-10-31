PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Angegriffene Mutter verstorben (Altenriet)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Altenriet (ES):

Die 66-jährige Frau, die am Montag, den 20.10.2025, mutmaßlich von ihrem Sohn in der gemeinsamen Wohnung in Altenriet angegriffen worden war, ist am vergangenen Freitag (24. Oktober 2025) im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

Die Ermittlungen gegen den 31-jährigen Sohn werden nun wegen des Verdachts eines vollendeten Tötungsdelikts geführt. Wie berichtet, konnte der Tatverdächtige kurz nach der Tat im Zuge der Fahndung von den alarmierten Polizeibeamten festgenommen werden. Er befindet sich bereits in einer Klinik für forensische Psychiatrie.

Rückfragen bitte an:

Tina Rempfer/Michael Schaal, Telefon 07121/942-1101


Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 04:46

    POL-RT: Mehrstündige Vollsperrung nach Verkehrsunfall

    Reutlingen (ots) - Eningen unter Achalm (RT): 18-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt Zu einem Unfall auf der L 380 zwischen Eningen und St. Johann-Würtingen sind am Donnerstagabend Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr ausgerückt. Ein 18-jähriger Lenker eines Pkw Opel befuhr gegen 22 Uhr die L 380 von St. Johann kommend in Richtung Eningen unter Achalm. Im dortigen Kurvenbereich verlor der ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 16:44

    POL-RT: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang, Wohnungsbrand, Fußgänger nach Sturz verstorben

    Reutlingen (ots) - Eningen (RT): Tödlicher Verkehrsunfall Zu einem schweren Verkehrsunfall sind die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen auf die L380 zwischen Würtingen und Eningen gerufen worden. Ein 18-Jähriger war gegen 7.10 Uhr mit seinem Audi A3 auf der nassen Fahrbahn von Würtingen in Richtung Eningen unterwegs. Am Ausgang des dortigen Waldstücks zwischen dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren