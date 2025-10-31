Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Angegriffene Mutter verstorben (Altenriet)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Altenriet (ES):

Die 66-jährige Frau, die am Montag, den 20.10.2025, mutmaßlich von ihrem Sohn in der gemeinsamen Wohnung in Altenriet angegriffen worden war, ist am vergangenen Freitag (24. Oktober 2025) im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

Die Ermittlungen gegen den 31-jährigen Sohn werden nun wegen des Verdachts eines vollendeten Tötungsdelikts geführt. Wie berichtet, konnte der Tatverdächtige kurz nach der Tat im Zuge der Fahndung von den alarmierten Polizeibeamten festgenommen werden. Er befindet sich bereits in einer Klinik für forensische Psychiatrie.

