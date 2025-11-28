Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsversuch

Senior bestohlen

Lüdenscheid (ots)

Gestern, zwischen 16.30 und 20 Uhr, versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus am Buschhauser Weg einzubrechen. Der Versuch die Eingangstür aufzuhebeln misslang. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Die Polizei berät kostenlos zum Einbruchschutz. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02351/9099-5510 oder -5512. Weitere Informationen auf www.polizeiberatung.de. (dill)

Ein Herr (82) erledigte Mittwoch, gegen 11 Uhr, einen Einkauf an einer Bäckerei an der Bräuckenstraße. Nach den Einkauf setzte er sich in sein Auto und sortierte Sachen, als ihm seine Geldbörse neben das Auto zu Boden fiel. Daraufhin sei ein Mann angelaufen gekommen, habe das Portemonnaie an sich genommen und sei wieder davon gerannt. Die Polizei erhielt erst gestern Kenntnis vom Vorfall und sucht nun Zeugen. Der Täter war laut Angaben des Opfers männlich, 35-40 Jahre alt, 175-180 cm groß, trug eine dunkle Winterjacke, eine Jogginghose und eine dunkelblaue Kappe. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

