POL-MK: Einbruch in Textil-Geschäft

Halver (ots) - Eine Dame aus Wipperfürth wurde gestern in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße Opfer einer Taschendiebin. Gegen 10 Uhr wurde sie beim Einkauf von einer Frau angerempelt. Kurz darauf war die Geldbörse aus der Handtasche verschwunden. Die Täterin war weiblich, etwa 60 Jahre alt und trug ein Kopftuch. Wer kann Angaben zur Täterin machen oder hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Halver ...

mehr