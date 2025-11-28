Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Textil-Geschäft
Menden (ots)
Unbekannte Täter hebelten zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen die Tür zu einem Textil-Discounter an der Holzener Straße auf. Offenbar machten sie keine Beute. Es entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Menden entgegen. (dill)
