PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebin rempelt Dame an

Halver (ots)

Eine Dame aus Wipperfürth wurde gestern in einem Supermarkt an der Bahnhofstraße Opfer einer Taschendiebin. Gegen 10 Uhr wurde sie beim Einkauf von einer Frau angerempelt. Kurz darauf war die Geldbörse aus der Handtasche verschwunden. Die Täterin war weiblich, etwa 60 Jahre alt und trug ein Kopftuch. Wer kann Angaben zur Täterin machen oder hat die Tat beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Halver entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 08:14

    POL-MK: Trickdieb unterwegs

    Iserlohn (ots) - Ein Trickdieb hat gestern einen Iserlohner (64) bestohlen. Der Täter sprach sein Opfer gegen 11 Uhr vor einer Bank am Schillerplatz an und bat darum, Geld zu wechseln. Der hilfsbereite Mann zückte die Geldbörse. Kurz darauf trennten sich die Wege. Wie kurze Zeit später bei einem Einkauf auffiel, verschwand hierbei Bargeld aus dem Portemonnaie. Der Täter war männlich, schlank, 45-55 Jahre alt, 180-185 cm groß und sprach gebrochenes Deutsch. Die Polizei ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 08:13

    POL-MK: Einbruchsversuch / Senior bestohlen

    Lüdenscheid (ots) - Gestern, zwischen 16.30 und 20 Uhr, versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus am Buschhauser Weg einzubrechen. Der Versuch die Eingangstür aufzuhebeln misslang. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. Die dunkle Jahreszeit ist Einbruchszeit. Die Polizei berät kostenlos zum ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 16:23

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Märkischer Kreis (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Menden-Lendringsen, Lendringser Hauptstraße Zeit 27.11.2025, 07:25 Uhr bis 09:00 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 480 Verwarngeldbereich 9 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren