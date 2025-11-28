Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung nach Wohnhausbrand

Altena (ots)

Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Rahmedestraße steht im Verdacht gestern einen Brand gelegt und damit einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst zu haben.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 11.30 Uhr alarmiert. Vor Ort stand der Dachstuhl des Hauses in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Noch währenddessen nahm die Polizei die Arbeiten zur Ursachenermittlung auf. Bei der späteren Inaugenscheinnahme des Brandortes ergaben sich Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Inbrandsetzung. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen Bewohner des Hauses. Der Brandort wurde nach der Begutachtung durch die Kriminalpolizei wieder freigegeben. Verletzt wurde niemand.

Die Landstraße war für die Dauer der Löscharbeiten teilweise voll, teilweise halbseitig gesperrt. Polizeibeamte regelten den Verkehr. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. (dill)

