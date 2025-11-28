Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Vermisstenfahndung nach einer 16-Jährigen

Niefern-Öschelbronn (ots)

Die Polizei sucht nach einer 16-Jährigen, die seit Freitag den 17.10.2025 vermisst wird.

Seit Freitag, 17.10.2025, wird die in Niefern-Öschelbronn wohnhafte 16-Jährige vermisst. Sie verließ ihr gewohntes Umfeld und kehrte nicht mehr zurück. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. Hinweise auf Straftaten zum Nachteil der 16-Jährigen liegen bislang nicht vor.

Die Vermisste ist von schlanker Gestalt, etwa 172 cm groß und trägt lange blond-gefärbte Haare. Zu ihrer Bekleidung liegen keine Informationen vor.

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hier geht es zur Vermisstenfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/niefern-oeschelbronn-vermisstenfahndung/

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell