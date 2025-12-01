Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldautomat als Ziel: Zeugensuche nach gescheitertem Einbruch

Balve (ots)

Unbekannte wollten sich an einem Geldautomaten an der Märkischen Straße zu schaffen machen und richteten dabei Schaden an. Um 3.35 Uhr schlug eine Anlage im Gebäude Alarm, offenbar brachen die Unbekannten in ein Versicherungsbüro ein. Wie sich vor Ort herausstellte, wollten sie die Wand des Versicherungsbüros zu dem Raum mit dem Geldautomaten gewaltsam öffnen und an dessen Inhalt gelangen, jedoch kam es vorher zum Alarm und die Polizei erschien wenige Zeit später. Vor Ort war niemand mehr, die Kripo sicherte Spuren und hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Nun werden Zeugen, denen in der Nacht etwas Verdächtiges aufgefallen ist, gebeten, sich an die Polizei in Menden zu wenden. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell