Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrand - Streit beim Fußball - Randaliert - Einbrüche - Diebstähle - Fahrt unter Drogen

Iserlohn (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 14.55 und 15.05 Uhr den Inhalt eines an der Rittershausstraße stehenden Altpapiercontainers angezündet. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Container wurde nicht beschädigt.

Nach einem Fußballspiel kam es am Sonntag kurz vor 15 Uhr zu einem "kleinen Tumult". Ein Spieler des SF Hüingsen 2 wurde durch einen Zuschauer "angemacht", wie ein anderer Spieler später der Polizei berichtete. Darauf sei er dazwischen gegangen, um zu schlichten. Der Streit weitere sich aus und der 33-Jährige bekam nach eigenen Aussagen Schläge und Tritte von einem Zuschauer und einem Spieler der Gegenmannschaft (SSV Kalthof). Der 37-jährige Spieler wiederum zeigte zwei Hüingser an, weil die ihn während des Spiels geschlagen und angespuckt hätten. Nun ermittelt die Polizei gegen beide Seiten.

Ein alkoholisierter 58-jähriger Mann hat am Samstag gegen 21.40 Uhr in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring randaliert und herumgeschrien. Polizeibeamte begleiteten ihn nach draußen und erteilten einen Platzverweis. Als er sich weigerte, den Bereich zu verlassen, wollten ihn die Polizeibeamten fixieren und in Gewahrsam nehmen. Dagegen setzte er sich zur Wehr, beleidigte die Beamten als "Arschlöcher" und "Hurensohn". Auch im Gewahrsam der Polizei sperrte er sich und setzte seine Beleidigungen fort. Er bekam Anzeigen wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Als unbelehrbar erwies sich am Freitagabend ein 34-jähriger E-Scooter-Fahrer. Die Polizei hatte ihn gegen 18.10 Uhr am Hohler Weg kontrolliert. Weil ein Speicheltest positiv ausfiel auf verschiedene Drogen, nahmen ihn die Polizeibeamten samt E-Scooter mit zur Wache nach Iserlohn. Nach der Blutproben-Abnahme untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Dennoch stieg der 34-Jährige direkt vor der Wache wieder auf sein Fahrzeug. Die Polizeibeamten liefen ihm hinterher. Bei der Flucht über den Penny-Parkplatz geriet der Iserlohner ins Rutschen und stürzte in ein Gebüsch, so dass ihn die Polizeibeamten einholen und ergreifen konnte. Dagegen setzte er sich jedoch massiv zur Wehr, sperrte sich und trat nach dem Beamten. Die brachten den lautstark um Hilfe rufenden Mann zurück zur Wache, wo ihm ein Arzt erneut eine Blutprobe abnahm. Diesmal stellten die Polizeibeamten den E-Scooter sicher. Der 34-Jährige bekam Anzeigen wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands sowie wegen Fahrens unter Betäubungsmitteln.

Am Samstag um 17.42 Uhr löste an der Schwalbenstraße die Alarmanlage eines Wohnhauses aus. Aufmerksame Nachbarn sahen drei flüchtende Personen, die mit einem weißen Pkw in Richtung Am Tyrol flüchteten, und riefen die Polizei. Die Beamten dokumentierten Einbruchspuren an einem Fenster an der Rückseite des Gebäudes. Am Samstag zwischen 18.30 und 22.20 Uhr wurde versucht, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Südstraße aufzubrechen. Ein Nachbar bemerkte die Hebelspuren und informierte die Polizei. Aufbruchspuren gab es am Samstagmorgen auch an den Haustüren zweier Mehrfamilienhäuser Auf dem Winkel. Eine Bewohnerin bemerkte die Schäden am Morge. Nach ihren Angaben waren die Türen am Abend zuvor noch unbeschädigt. Die Polizei dokumentierte die Schäden. Auch Auf dem Winkel wurde zwischen Dienstagabend und Freitagmorgen eine Haustür eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen. Der Täter entwendete zwei Paar Schuhe, die in einem Hausflur standen. Zwei weitere Einbrüche gab es Am Dorfanger: Am Samstag zwischen 15.15 und 18-30 Uhr wurde eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses durchwühlt. Die Täter hatten sich über ein aufgebrochenes Fenster Zugang verschafft. Sie fanden offenbar nichts Verwertbares. Am Sonntag zwischen 14 und 20 Uhr hebelten Unbekannte an einem anderen Mehrfamilienhaus die Balkontür einer Erdgeschosswohnung auf und durchwühlten die Zimmer. Sie flüchteten mit einer Münzsammlung als Beute. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter Telefon 9199-5512. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de. In den konkreten Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 9199-0. Am Sonntag um 2 Uhr hat ein Unbekannter am Gerlingser Weg die Scheibe eines Fahrradgeschäfts eingeschlagen und ein Fahrrad gestohlen. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen wurde am Siedlerweg ein Daimler Chrysler durchwühlt. Der Täter erbeutete Bargeld und die Zulassungsbescheinigung des Pkw. Am Samstag zwischen 7.32 und 14.22 Uhr wurde auf einem Baumarkt-Parkplatz an der Baarstraße eine Scheibe eines roten Citroen C1 zerstört. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen wurde an der Nordstraße aus einem Opel Insignia ein Tablet-Computer gestohlen. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag haben Unbekannte an einem am Südengraben abgestellten Mercedes-Benz B 170 zwei Reifen zerstochen. In der Nacht zum Samstag wurde am Pillingser Weg ein blauer Skoda Yeti durchwühlt. Der oder die Täter entwendete eine Reisetasche mit Kleidung und Schlüsseln. Im parallel verlaufenden Insterburger Weg. wurden zwischen Donnerstagmittag und Samstagmorgen Münzgeld und Schlüssel aus einem abgestellten grauen Toyota Avensis gestohlen. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell