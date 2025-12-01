Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gestohlen: Kabel, Fahrrad, Tasche, iPhone, Spielekonsole, Gasflaschen

Menden (ots)

In der Nacht zum Freitag haben Unbekannte von einer Gewerbefläche am Hönnenwerth zwei Gasflaschen gestohlen. Bereits in der Nacht zuvor war ein Loch in einen Bauzaun geschnitten worden. Die Firma hatte das Loch mit einem weiteren Zaunelement abgesichert, das nun erneut aufgeschnitten wurde. So gelangten eine oder mehrere Personen auf das Grundstück, öffneten eine Gitterbox und stahlen die Gasflaschen.

Zwischen Donnerstag- und Freitagmorgen wurde in eine Wohnung an der Hauptstraße eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten ein iPhone X und eine Nintendo Switch 1.

Am Freitag zwischen 7 und 17.10 Uhr wurde aus einem Keller eines Hauses an der Brandenburgstraße ein Fahrrad gestohlen. Es handelt sich um ein Morewood-Herrenfahrrad mit Gold und Rot lackiertem Rahmen. Die Polizei rät, hochwertige Fahrräder auch in Garagen, Kellern oder Carports fest anzuschließen. Um nach Diebesgut fahnden zu können, benötigt die Polizei Rahmennummern. Diese stehen bei hochwertigen Fahrrädern in der Regel auf der beim Kauf ausgestellten Rechnung. Andernfalls sollten Eigentümer die Nummer zum Beispiel in einem Fahrradpass notieren.

Jugendliche Diebe in der Tankstelle

Am Dienstagabend haben vier Jugendliche Ware aus einer Tankstelle gestohlen. Der Tathergang ist auf Videoaufnahmen zu sehen. Um 22.12 Uhr betreten kurz hintereinander zwei junge Frauen und zwei junge Männer den Verkaufsraum der Tankstelle an der Hämmerstraße. Einer der Männer lenkt die Verkäuferin ab, während eine der Frauen diverse Packungen mit E-Zigaretten und Füllmitteln für E-Zigaretten in ihre Handtasche packt. Die Tatverdächtigen werden auf ein Alter zwischen 15 und 25 Jahren geschätzt. Die Frauen hatten lange, schwarze Haare. Eine der Frauen trug rosa Sneaker, ansonsten waren die Tatverdächtigen weitgehend schwarz bekleidet. Einer der jungen Männer trug eine schwarz-weiße College-Jacke und eine blaue Jeans. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Am Freitag gegen 21.45 Uhr brannte auf dem Hinterhof der Musikschule an der Unteren Promenade eine Mülltonne. Ein Zeuge zog die Tonne vom Gebäude weg und rief die Feuerwehr. Die löschte das Feuer. Zeugen bemerkten herumschreiende Jugendliche, die in Richtung der Bahnschienen wegrannten. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Nach Adventsmarkt Kabel gestohlen

Nach dem Adventsmarkt in Bösperde, in der Nacht zum Sonntag, haben Unbekannte am Maroeuiler Platz 55 Meter Stromkabel von zwei Kabeltrommeln gestohlen. Vor Ort blieben nur die Trommeln stehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell