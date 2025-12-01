Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Lüdenscheid (ots)
Ort Lüdenscheid L 561 Versetalsperre
Zeit 01.12.2025, 08:56 Uhr bis 14:15 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1940 Verwarngeldbereich 135 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 35 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 86 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)
