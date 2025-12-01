PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Lüdenscheid (ots)

Ort Lüdenscheid L 561 Versetalsperre

Zeit 01.12.2025, 08:56 Uhr bis 14:15 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1940 Verwarngeldbereich 135 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 35 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 86 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 12:36

    POL-MK: Handtasche gestohlen

    Lüdenscheid (ots) - Am Sonntag vor einer Woche (23. November) wurde eine 41-jährige Frau auf dem Weihnachtsmarkt bestohlen. Wie sie der Polizei berichtete, stand sie gegen 16.35 Uhr mit einer Freundin an der Ecke Altenaer Straße/ Thünenstraße. Ein junger Mann sei von hinten an sie herangetreten, habe ihr die Tasche aus der Hand genommen und sei weggerannt in Richtung Thünenstraße. Etwa fünf Minuten später sei der Mann aus dem Torbogen herausgekommen und habe ihr ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:10

    POL-MK: Randaliert in Kneipe und Wohnung

    Altena (ots) - In der Nacht zum Samstag randalierte ein 45-jähriger Mann zunächst in einer Gaststätte am Markaner, danach in seinem Wohnhaus an der Drescheider Straße. Kurz vor 2 Uhr wurde die Polizei zu der Gaststätte an der unteren Lennestraße gerufen, weil Gäste dort Flaschen zerschlagen würden. Der stark alkoholisierte 45-jährige Kneipen-Gast stritt dort mit einem Mitarbeiter. Er weigerte sich, das Lokal zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren