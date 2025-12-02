PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Märkischer Kreis (ots)

Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im Kreisgebiet MK

1. Messstelle

Ort Iserlohn-Hennen, Scherlingstraße Zeit 01.12.2025, 07:10 Uhr bis 08:30 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 141 Verwarngeldbereich 6 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 43 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

2. Messstelle

Ort Iserlohn-Drüpplingsen, Drüpplingser Straße Zeit 01.12.2025, 08:50 Uhr bis 11:00 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 419 Verwarngeldbereich 23 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 102 km/h 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

3. Messstelle

Ort Iserlohn, Leckingser Straße Zeit 01.12.2025, 11:15 Uhr bis 12:45 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 174 Verwarngeldbereich 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 47 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart BUS Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

4. Messstelle

Ort Iserlohn, Oestricher Straße Zeit 01.12.2025, 13:40 Uhr bis 15:10 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 155 Verwarngeldbereich 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 50 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

5. Messstelle

Ort Iserlohn, Wolfskoben Zeit 01.12.2025, 15:25 Uhr bis 17:05 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 85 Verwarngeldbereich 12 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 45 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

6. Messstelle

Ort Menden, Fasanenweg Zeit 01.12.2025, 17:50 Uhr bis 20:05 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 121 Verwarngeldbereich 8 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3 Anzahl der Fahrverbote 1 Höchster Messwert 103 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 15:28

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Lüdenscheid (ots) - Ort Lüdenscheid L 561 Versetalsperre Zeit 01.12.2025, 08:56 Uhr bis 14:15 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 1940 Verwarngeldbereich 135 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 35 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 86 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo) Rückfragen von ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:36

    POL-MK: Handtasche gestohlen

    Lüdenscheid (ots) - Am Sonntag vor einer Woche (23. November) wurde eine 41-jährige Frau auf dem Weihnachtsmarkt bestohlen. Wie sie der Polizei berichtete, stand sie gegen 16.35 Uhr mit einer Freundin an der Ecke Altenaer Straße/ Thünenstraße. Ein junger Mann sei von hinten an sie herangetreten, habe ihr die Tasche aus der Hand genommen und sei weggerannt in Richtung Thünenstraße. Etwa fünf Minuten später sei der Mann aus dem Torbogen herausgekommen und habe ihr ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:10

    POL-MK: Randaliert in Kneipe und Wohnung

    Altena (ots) - In der Nacht zum Samstag randalierte ein 45-jähriger Mann zunächst in einer Gaststätte am Markaner, danach in seinem Wohnhaus an der Drescheider Straße. Kurz vor 2 Uhr wurde die Polizei zu der Gaststätte an der unteren Lennestraße gerufen, weil Gäste dort Flaschen zerschlagen würden. Der stark alkoholisierte 45-jährige Kneipen-Gast stritt dort mit einem Mitarbeiter. Er weigerte sich, das Lokal zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren