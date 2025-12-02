PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch, Taschendiebe
Weihnachts-Deko zerstört oder gestohlen

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Samstag versuchte ein Unbekannter, eine Bürotür in einem Mehrfamilienhaus am Meisenweg aufzubrechen.

Die Taschendiebe waren am Montag wieder in Iserlohn aktiv: Ein 88-jähriger Hemeraner wollte zwischen 10 und 11 Uhr in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring einkaufen. An der Kasse fiel ihm auf, dass seine Geldbörse nicht mehr in der äußeren Jackentasche steckte. Gegenüber der Polizei konnte er keine Angaben zu verdächtigen Begegnungen ober Beobachtungen machen.

Am Montag zwischen 1 und 8 Uhr wurde von einer Wohnungstür Im Lau ein Tür-Adventskranz gestohlen. Zwischen Freitagabend und Samstagvormittag rissen Unbekannte Lichterketten an einem Restaurant am Theodor-Heuss-Ring ab. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

