Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Gaststätte
Hemer (ots)
In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in eine Gaststätte an der Hauptstraße eingebrochen. Sie hebelten erst eine Hintertür auf, rissen die Alarmanlage von der Wand und brachen dann zwei Spielautomaten auf. Sie entkamen mit Bargeld in unbekannter Höhe. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell