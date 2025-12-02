PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Gaststätte

Hemer (ots)

In der Nacht zum Montag sind Unbekannte in eine Gaststätte an der Hauptstraße eingebrochen. Sie hebelten erst eine Hintertür auf, rissen die Alarmanlage von der Wand und brachen dann zwei Spielautomaten auf. Sie entkamen mit Bargeld in unbekannter Höhe. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

